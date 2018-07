Na Přerovsku havaroval vyhlídkový balon, nikdo nebyl zraněn

Dodávku elektrického proudu do dvou obcí přerušila v pátek večer havárie horkovzdušného balonu, který musel neplánovaně přistát u Žeravic nedaleko Přerova a přetnul tam dráty elektrického vedení. Nikdo z osmičlenné posádky balonu nebyl zraněn, řekl dnes ČTK policejní mluvčí František Kořínek. "Vyhlídkový let balonu z Olomouce byl podle jeho pilota nucen přistát z důvodu hrozící lokální bouřky. Při přistávacím manévru však údajně vlivem neočekávaného poryvu větru a turbulence mělo dojít k náhlému propadnutí balonu v letové výšce," uvedl Kořínek. Koš balonu narazil do střechy domu a následně i do elektrického vedení.