Na pražský Libeňský most se vrací tramvaje a auta

Na pražský Libeňský most se vrací tramvajový i automobilový provoz. Most byl kvůli havarijnímu stavu zhruba před měsícem uzavřen a vstoupit na něj mohli pouze pěší. Technická správa komunikací (TSK) nechala nejpoškozenější části mostu podepřít. Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun. Most z roku 1928 nebyl dosud nikdy opravován.

Praha nyní řeší, co s mostem dál, zda jej zbourat a postavit nový, nebo rekonstruovat. Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun.