Na pražském Vítkově se konala pieta k výročí vzniku státu

Politici, zástupci armády, váleční veteráni z druhé světové války i zástupci spolků si u Národního památníku v Praze na Vítkově připomněli výročí vzniku samostatného Československa. U hrobu neznámého vojína položili věnce prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a zástupci ministerstva obrany. Oslavy 99. výročí vyhlášení státu se konají po celém Česku, vyvrcholí večerním udělováním státních vyznamenání na Pražském hradě. Prezident by měl letos vyznamenat o něco více osobností než v předchozích letech. Mluví se o zhruba čtyřicítce oceněných. Měli by mezi nimi být rychlobruslařka Martina Sáblíková, písničkář Jaromír Nohavica či vídeňský starosta Michael Häupl. Příští rok, kdy se bude slavit 100 let od vzniku Československa, se pravděpodobně na Evropské třídě v Praze uskuteční vojenská přehlídka.

Ceremoniál na Vítkově se tradičně konal za účasti historických armádních praporů, které byly na čestný dvůr památníku doneseny za zvuků husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci. Kladení věnců se tentokrát odehrávalo v netradiční podobě. Místo postupného pokládání věnců byly ve stejné chvíli pokládány najednou věnce tři. Pouze prezident Zeman měl privilegium samostatného pokládání. Pieta byla oproti minulým letům kratší, zejména kvůli změně v pokládání věnců, což někteří přítomní kritizovali. "Řeknu upřímně, že jsme z toho byli zaskočeni, myslím si, že dobré tradice se mají držet," řekl novinářům předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) se ke změnám nechtěl příliš vyjadřovat, ceremoniál podle něj domlouval odbor protokolu ministerstva se svými protějšky z Pražského hradu.

Akce k založení republiky se konají i na dalších místech republiky, třeba v Ostravě nebo v Plzni. V Moravském Krumlově bude odhalen památník české státnosti, v Ostrožské Lhotě pak pamětní deska velitele parašutistického výsadku Carbon Františka Bogataje. Jaroslava Nováka, velitele Tvrze Hanička, která byla součástí předválečného opevnění Československa, připomene pamětní deska u pevnosti.