Na popud sportovců se zvažuje delší oficiální nahrávka hymny

Pokud v příštích letech zvítězí čeští sportovci na olympijských hrách nebo jiné mezinárodní soutěži, mohli by si chvíle na stupních vítězů vychutnávat déle. Uvažuje se totiž o tom, že by se prodloužila nahrávka české národní hymny pro podobné příležitosti. Případně by také hymna mohla mít dvě sloky. S nápadem přišel Český olympijský výbor (ČOV), vzniklo již i několik verzí nové nahrávky v úpravě od skladatele Miloše Boka. Možnou podobou hymny, jejíž uvádění dnes není v podstatě legislativně ošetřeno, se zabývá i ministerstvo kultury.

Olympijský výbor se úvahami o nové podobě hymny zabýval přes rok. Vycházel mimo jiné z toho, že délka hymny pro ceremoniální účely trvá 45 sekund a třeba pro vyhlašování vítězů na olympiádě by i vzhledem k délce skladeb dalších zemí byla lepší délka přibližně 80 sekund. Proto se ČOV rozhodl i v souvislosti s letošním 100. výročím vzniku Československa vyvolat diskusi o tom, jestli by hymna třeba neměla mít dvě sloky. Česká národní hymna je první sloka písně Kde domov můj z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, hudbu k ní složil František Škroup.