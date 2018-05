Na pochod Praha - Prčice se vydalo nejvíce turistů od roku 1983

Na 53. ročník pochodu Praha - Prčice se vydalo přes 24.473 turistů, více jich bylo naposledy v roce 1983. Podle pořadatelů mohlo větší množství lidí přilákat dlouhodobě pěkné počasí, ale i skutečnost, že pro českou reprezentaci skončilo mistrovství světa v hokeji, lidé tak nemají potřebu sledovat v televizi utkání. ČTK to řekla jedna z hlavních organizátorek Dana Horáková. Chodci si mohli vybírat ze 16 tras, další byly připraveny pro cyklisty a vozíčkáře. Loni se do Prčice vydalo asi 20.800 turistů. Připravené trasy pro pěší měřily od 23 do 70 kilometrů. První chodec, který vyrazil na nejdelší trasu, dorazil do cíle kolem 12:30.

Legendární pochod se bez přerušení koná od roku 1966, kdy se necelá pětistovka turistů vydala překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům.