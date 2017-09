Na pneumokokové onemocnění loni zemřelo 66 lidí

66 lidí loni zemřelo na pneumokoková onemocnění. Vyplývá to ze statistik Státního zdravotního ústavu. Nakazilo se víc než 300 lidí. Většinou byli starší 65 let. Nejvíc nemocných bylo v Praze a taky v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejlepší prevencí před pneumokoky je očkování. Do teď pojišťovny platily jen levnější variantu. Od září ale začaly hradit taky dražší vakcínu. Pneumokok se projevuje hlavně kašlem a horečkou.