Na Plzeňsku proběhnou Haydnovy hudební slavnosti

Kostely a zámky na jižním Plzeňsku a v Plzni rozezní od 8. do 24. září nejstarší festival takzvané staré hudby v Česku - Haydnovy hudební slavnosti. Přehlídka letos nabídne 13 koncertů barokní, klasicistní a raně romantické hudby. Festival slaví 25 let. I když nepatří k masově vyhledávaným akcím, za dobu trvání ho navštívily desetitisíce lidí. Festival připomíná zahájení profesionální hudební kariéry mladého Josepha Haydna na zámku v Dolní Lukavici koncem 50. let 18. století. Právě zde zřejmě složil svou první symfonii.