Ministr financí Ivan Pilný a ministr obrany Martin Stropnický (oba ANO) se dohodli na tom, že výdaje na obranu do roku 2020 stoupnou na 1,4 procenta hrubého domácího produktu. Ministři to uvedli po společném jednání. Původní návrh ministerstva financí počítal s pomalejším růstem - v roce 2019 na 1,18 procenta a o rok později na 1,16 procenta HDP. V současné době Česká republika vyčleňuje na obranu kolem jednoho procenta HDP. Koalice se přitom zavázala, že do roku 2020 zajistí, aby na obranu ČR dávala 1,4 procenta HDP a do roku 2024 dvě procenta. Podle dohody členských zemí NATO by jednotliví spojenci měli vydávat na obranu dvě procenta svého HDP. Splňuje to jen část států, Česko je se svým rozpočtem v poslední třetině.