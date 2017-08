Na obloze dnes bude zřejmě velmi dobře viditelné částečné zatmění Měsíce. Pravý spodní okraj Měsíce, který zakryje stín Země, bude navíc lomem světla v atmosféře zabarven do hněda. ČTK to řekl astronom a fotograf Petr Horálek. Maximum zatmění nastane ve 20:20 a potrvá do 21:18. Počasí bude pozorování úkazu podle Horálka přát. Nejlepší pozici pro sledování zatmění budou mít obyvatelé jihovýchodní Moravy, protože v tomto období vychází Měsíc spíše na jihovýchodě.