Na následky chřipky v Česku zemřelo v letošní sezoně už 225 lidí

Na následky chřipky v letošní sezoně zemřelo do minulého pátku 225 lidí. Oznámil to Státní zdravotní ústav. Většině lidí, kteří nemoci podlehli, bylo více než 60 let. Vedle seniorů je chřipka nebezpečná hlavně pro chronické pacienty s nemocemi jako je cukrovka, obezita nebo trpí srdečními onemocněními. Koncem března uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová, že letošní chřipková epidemie je u konce. Výskyt nemoci nadále klesá ve všech věkových skupinách s výjimkou obyvatel nad 60 let. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 114 jich zemřelo.