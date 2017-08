Okolo 300 lidí se sešlo na mši pod širým nebem u shořelého dřevěného kostela Božího těla v Třinci-Gutech. Neodradil je ani déšť. Věřící vyjadřovali smutek nad zkázou vzácné památky i naději, že se kostel podaří brzy obnovit. Farář Kazimierz Plachta řekl, že nedělní mše by se na místě měly konat za každého počasí nadále a že obnova kostela by měla začít co nejdříve. Dřevěný kostel z 16. století shořel v noci na středu. Podle policie byl zapálen úmyslně. Ze zločinu byli obviněni tři mladíci, dva z nich vzal soud do vazby. Hmotná způsobená škoda půjde podle odhadů do desítek milionů korun, historická škoda je nevyčíslitelná.