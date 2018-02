Na misích kvůli migraci bylo v cizině 1275 českých policistů

Česko od roku 2015 vyslalo na zahraniční mise 1275 policistů. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého budou policisté v zahraničí působit nejméně do konce letošního roku. Jisté je, že budou dál jezdit do Makedonie. Vyjednává se také o prodloužení zahraničních misí v Srbsku, které jsou prozatím naplánovány do konce května. Trvat by mohly o několik měsíců déle. Tuhý to řekl na dotaz ČTK při odjezdu skupiny 55 policistů, kteří budou příštích šest týdnů střežit hranice v obou balkánských státech.

Migrační krize naplno propukla v druhé polovině roku 2015. Podle statistik, které ČTK poskytlo policejní prezidium, do konce loňského roku na základě bilaterálních dohod působilo 804 policistů v Maďarsku, Makedonii, Srbsku, Řecku nebo Slovinsku. Letos zatím do ciziny na základě dohod odjelo 110 policistů. Další necelé čtyři stovky policistů vyjely na mise agentury Frontex.