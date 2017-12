Na ministerstvech a Úřadu vlády by mělo být zrušeno 73 míst

Na ministerstvech a Úřadu vlády by mělo na začátku příštího roku ubýt 14 sekcí, zrušeno by mělo být 23 služebních a 50 pracovních míst. Počítá s tím návrh připravený ministerstvem vnitra, který má ČTK k dispozici. V pátek by se měla změnami zabývat vláda premiéra Andreje Babiše (ANO), aby mohly nabýt účinnosti k začátku příštího roku. Předkládaný návrh na úpravu systemizace souvisí podle vnitra s reorganizací práce ministerstev a s cílem naplnit programové priority vlády. Babišovu vládu jmenoval prezident Miloš Zeman minulou středu, páteční jednání by mělo být poslední v tomto roce, takže má kabinet poslední příležitost změny účinné od nového roku schválit.