Na Libeňský most se v sobotu vrátí tramvaje i auta

Statik povolil vjezd tramvají i aut na Libeňský most v Praze. Českému rozhlasu to potvrdili náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD i mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Provoz se na most vrátí v sobotu 3. března. Tramvaje začnou po mostě jezdit už od ranních hodin.

Zákaz vjezdu platí na Libeňském mostě od poloviny ledna. Magistrát se pro něj rozhodl kvůli výsledkům analýzy, kterou si nechal vypracovat od odborníků z ČVUT. Ti označili stav konstrukce za havarijní. V posledním měsíci část stavby provizorně zajistila specializovaná firma, práce dokončila tento týden.