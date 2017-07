Besedy o českém jazyce, literatuře a kultuře, lexikálně-stylistická cvičení, ale i exkurze či hodiny tance čekají na cizince, kteří přijeli do Brna na jubilejní 50. Letní školu slovanských studií. Celkem 139 studentům z téměř 40 zemí světa nabídne čtyři týdny intenzivní výuky kombinované s volnočasovými aktivitami. Akci, která potrvá do 12. srpna, pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. "Důvody, proč se cizinci jezdí učit česky nebo i studují v českých programech, jsou různé. Někteří studují bohemistiku na zahraničních univerzitách, a to hlavně kvůli české literatuře, která je ve světě velice známá, ať už vezmu Karla Čapka, Milana Kunderu nebo Bohumila Hrabala. Dalším důvodem je česká hudba, japonští studenti milují Antonína Dvořáka i Leoše Janáčka. Velikou skupinu tvoří také naši krajané, kteří žijí v zahraničí už několik generací a chtějí, aby jejich děti znaly jazyk země, z níž pocházejí," uvedla ředitelka školy slovanských studií Eva Rusinová. Na školu přijíždějí také lidé, kteří v České republice pracují, třeba právníci, překladatelé nebo tlumočníci Evropské unie. Větší část studentů se do letní školy podívá pouze jednou, 15 procent účastníků ale přijíždí do Brna opakovaně.