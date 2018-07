Na kempu v Liberci budou děti stavět raketu a mluvit s kosmonauty

Stavění létajících modelů raket, setkání s někdejším rekordmanem v délce pobytu ve vesmíru či videokonference s Mezinárodní vesmírnou stanicí. To je součástí premiérové letní kosmické školy, která začala na Technické univerzitě v Liberci. Týdenní tábor absolvuje zhruba 40 dětí ve věku do 12 do 16 let. "Jedním z hlavních bodů programu je stavba létajících modelů raket pod vedením mnohonásobného mistra Ruska a Evropy v raketovém modelářství Vladimira Meňšikova," uvedla za organizátory Zuzana Sommerová. Programem po většinu doby trvání kempu bude děti provázet ruský kosmonaut Sergej Avdějev, který na oběžné dráze pobyl celkem 747 dní a do roku 2005 držel světový rekord v době strávené ve vesmíru.