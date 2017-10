Na Karlův most se vrátí barokní sousoší, originál nahrazuje kopie

Kopii barokního sousoší sv. Františka Borgiáše od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa umístí v úterý brzy ráno na Karlův most zástupci Galerie hlavního města Prahy. Galerie je správcem veřejné plastiky v Praze. Sousoší se na most vrátí po pěti letech, originál je ale umístěn, jako je tomu i v případě dalších pískovcových historických plastik, v depozitáři. Později má být restaurován. Na Karlův most bude osazena kopie z dílny sochaře a restaurátora Jiřího Kačera.

V úterý ráno se do středu sousoší umístí postava světce v nadživotní velikosti. Následující dva týdny ještě budou restaurátoři dělat dokončovací práce, retuše a závěrečnou konzervaci. Sousoší sv. Františka Borgiáše vytvořil na sedmý polopilíř od Staroměstské mostecké věže Brokoff v roce 1710. František Borgiáš, po smrti své ženy a zajištění osmi dětí, se ve svých 40 letech vzdal všeho majetku a vstoupil do jezuitského řádu. Pro jezuitský řád je jedním z nejvíce uctívaných řádových světců.