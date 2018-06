Na jižní Moravě začaly žně zhruba o 14 dnů dřív, než v posledních letech. Zemědělci musí sklidit 30 tisíc hektarů obilovin a 8 tisíc hektarů řepky. Ve zbytku republiky žně zatím nezačaly. Jako první začali se sklizní ozimého ječmene v Bulharech na Břeclavsku. Agrární komora odhaduje propad sklizně minimálně o pětinu proti normálu.

V Bulharech se začalo sklízet v úterý, podle předsedy tamního družstva Antonína Osičky se mohlo začít sekat už před týdnem. "Normálně začínáme na konci měsíce, ale co už - nenačekáme nic," řekl ČTK Osička. Podle něj je třeba obilí sklidit, protože jinak bude zasychat. Úrodu očekává podobnou jako loni, kdy panovalo sucho, za které bude stát zemědělcům vyplácet jako kompenzaci dvě miliardy korun. "Možná to bude o kapánek víc," dodal Osička. Počítá s tím, že do 10. července by mohl mít sklizeno. "Pšenice nám už taky zrají, řepka taky - normálně děláme za deset až 14 pracovních dnů, když nám nezaprší," uzavřel s tím, že zatím v jeho oblasti vůbec nepršelo. Osička počítá s tím, že další zemědělci začnou do konce týdne sklízet pšenici.