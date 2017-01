20-01-2017 15:16 | Milena Štráfeldová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Osvědčená dvojice Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, po pauze Lucie Šafářová a premiérově Kateřina Siniaková jsou v nominaci tenistek na první kolo Fed Cupu proti Španělsku. Kapitán Petr Pála oznámil kvarteto pro utkání v ostravské ČEZ Areně 11. a 12. února v Melbourne. České tenistky Fed Cupu v posledních letech vládnou. Loni porazily ve finále Francii, završily tak vítězný hattrick a oslavily pátý triumf za uplynulých šest let. Tenistka Kristýna Plíšková podlehla v Melbourne ve třetím kole Australian Open podle očekávání světové jedničce Angelique Kerberové. V duelu s německou obhájkyní titulu v Areně Roda Lavera často chybovala a zápas prohrála za 55 minut ve dvou setech 0:6 a 4:6. Švýcar Roger Federer ve 3. kole grandslamového Australian Open v Melbourne porazil Tomáše Berdycha 2:6, 4:6 a 4:6. Český tenista proti čtyřnásobnému vítězi nezískal ani set. Eva Samková vyhrála v americkém Solitude kvalifikaci na sobotní závod Světového poháru ve snowboardcrossu. Olympijská šampionka zvítězila s náskokem 72 setin před Alexandrou Žekovovou z Bulharska, třetí skončila domácí legenda Lindsey Jacobellisová. Dagmar Damková byla jako první český zástupce v historii zvolena na čtyři roky do komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Dosud stejnou funkci zastávala v UEFA, kde bude pokračovat. Bude se tak starat o sudí v obou hlavních fotbalových organizacích světa.

Autorské poplatky se asi budou moci do budoucna zvyšovat maximálně o inflaci. S požadavkem kolektivních správců na jejich vyšší zdražení by muselo předem souhlasit ministerstvo kultury. V novele autorského zákona to schválila Sněmovna. Sněmovna tím reagovala na avizované zvýšení poplatků až o polovinu, jak to navrhoval Ochranný svaz autorský nebo Intergram. Kritici tyto požadavky kolektivních správců označovali za nehorázné, neboť by podle nich neúměrně zatížily obce, provozovatele pohostinství i hoteliéry. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) je spokojen, že se novelou autorského zákona podařilo zabránit skokovému zvýšení autorských poplatků. Jeho úřad by ho teď neschválil.