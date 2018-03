Na jihu Chile zemřel o víkendu český turista, spadl do rokle

V Chile o víkendu zemřel český turista, který spadl do rokliny v národním parku na jihu země. Informoval o tom v úterý místní deník El Pingüino. Podle listu šlo o třiapadesátiletého muže. "Viděl jsem ho, jak spadl do rokliny a padl hlavou ke skále. Byla tam i jeho manželka, snažili jsme se mu dát masáž srdce, ale nepomohlo to," řekl místnímu deníku turistický průvodce Hans Hechenleitner, který byl na místě nehody. Podle něj muž v silném větru stál na okraji kopce. Neštěstí se stalo v národním parku Torres del Paine na jihu Chile.