Na hradeckém letišti začal 16. ročník Hip Hop Kempu

Královéhradecké letiště patří fanouškům hip hopu. Letošní 16. ročník festivalu Hip Hop Kemp, který je největším podobně zaměřeným festivalem ve střední a východní Evropě, nabídne na osmi podiích do nedělního rána pět stovek vystupujících. První fandové dorazili na festival již ve středu na takzvaný večírek pro nedočkavé, podle odhadů pořadatele bylo ve čtvrtek dopoledne v areálu už zhruba 10.000 lidí, další tisíce dorazily během dne.

Hlavní hvězdou festivalu bude americký rapper a herec Common, který vystoupí v noci ze soboty na neděli. "Před šestnácti lety jsme neměli tu drzost byť jen snít, že by se to mohlo povést. Ale někde uvnitř jsme přesto tušili, že jednoho dne to všechno bude dávat smysl. Ten čas je teď. V roce 2017 je to realita a Common přijíždí na Hip Hop Kemp," uvedl dramaturg festivalu David Maryško.