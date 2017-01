13-01-2017 10:45 | Zdeňka Kuchyňová

Donald Trump si byl před téměř 30 lety jist, že v roce 1996 jako nezávislý kandidát zvítězí v amerických prezidentských volbách. Podle agentury AP to vyplývá z nedávno zveřejněných dokumentů někdejší československé tajné police StB. Z Československa pochází Trumpova první manželka Ivana. Podrobnosti z její návštěvy v roce 1988 jsou zaznamenány v tajné zprávě StB. Záznam ze dne 22. října 1988 uvádí, že Trump odmítl v témže roce kandidovat - přes údajný tlak, který byl na něj vyvíjen -, protože cítil, že je ve svých 42 letech příliš mladý. Měl ale v úmyslu zúčastnit se prezidentských voleb jako nezávislý kandidát v roce 1996, kdy mu bude 50. "I když to zní jako utopie, D. Trump si je jist, že uspěje," cituje AP ze zprávy StB, která je založená na informaci poskytnuté neupřesněným zdrojem.

Čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vyvinuli novou metodu, která umí určit polohu nejlehčích atomů v těch nejmenších krystalech. Jako první na světě dosáhli takové přesnosti, že mohou v nanokrystalech najít i atomy vodíku. Spolehlivost metody popsali ve vědecké práci, která vychází v prestižním časopise Science. ČTK to řekl fyzik Lukáš Palatinus. Svým výzkumem, který trval sedm let, podle něj pomohli rozvoji krystalografie. Metoda podle autorů může přispět k širokému použití krystalografie v přírodních vědách a rozvoji celé řady vědních oborů, jako je například materiálové inženýrství, organická i anorganická chemie, farmacie či molekulární biologie. Analýza nanokrystalů je důležitá ale i v leteckém průmyslu při zkoumání nových materiálů.

Předsedu poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka (54) postihl ve Sněmovně kolapsový stav. Byl převezen do nemocnice. Informaci serveru novinky.cz potvrdil ČTK místopředseda frakce Bronislav Schwarz. Faltýnkovy zdravotní problémy Schwarz přičítá celkovému vyčerpání organismu. Nyní je v péči lékařů, podle místopředsedy frakce by ale měl být v pořádku.

Projekt Zdravá kantýna chce pomáhat stávajícím i novým školním bufetům vyrovnat se s takzvanou pamlskovou vyhláškou. Řada ředitelů škol i potravináři kritizují to, že přísné parametry vyhlášky nesplňuje většina běžných potravin, takže bufety nemají co prodávat. Nový projekt má školám poradit s výběrem vhodných potravin a skladbou vyhovujících svačin. Provozovatelé bufetů se musejí vyhláškou zakazující prodej nezdravých potravin a nápojů v automatech řídit od ledna. Jako první nabídky využila základní škola v Kostelci nad Černými lesy, kde byla otevřena nově vybavená školní kantýna. Důkaz o tom, že parametrům pamlskové vyhlášky lze vyhovět, před Vánocemi předložila také ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Na jednání sněmovního školského výboru přinesla tácy s občerstvením, které nárokům vyhovovaly.

Česká národní banka by měla od července získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Vyplývá to z novely zákona o ČNB zveřejněné na internetových stránkách vlády. V současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení, které není striktně vymahatelné. Naposledy od loňského října funguje v praxi doporučení ČNB, podle kterého by banky již neměly poskytovat hypotéky na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit stanovený centrální bankou pro výši hypotéky je od října 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti a od letošního dubna pak bude 90 procent. Již loni v červnu, v době oznámení opatření, ČNB avizovala, že by k tomu chtěla mít pravomoc uzákoněnou nejlépe zákonem.