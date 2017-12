Na hejtmana Půtu a dalších 12 lidí byla podána obžaloba

Liberecký státní zástupce Radim Kadlček podal obžalobu na 13 lidí a čtyři firmy v souvislosti s úplatky u dvou evropských projektů. Nejpřísnější trestní sazba je od pěti do 12 let, právní kvalifikace se u jednotlivých osob liší, řekl Kadlček ČTK. Mezi obžalovanými je i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). Kadlček s podáním obžaloby čekal na oficiální vyrozumění ze Sněmovny, že se Půta vzdal poslaneckého mandátu a nevztahuje se na něj imunita. "Byl to poslední dokument, který jsem vyžadoval," uvedl státní zástupce.

Půta byl už v listopadu 2014 obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Projekt za 65 milionů korun měl získat evropskou dotaci z ROP Severovýchod. Žádné evropské peníze ale na projekt vyplaceny nebyly.