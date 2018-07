Na Grabštejně je nové vojenské veterinární muzeum

Soupravy pro léčbu hospodářských zvířat zasažených bojovými chemickými látkami nebo narkotizační maska pro psy původně využívaná k uspání batolat. I to je součástí nově vzniklého vojenského veterinárního muzea na příhraničním hradě Grabštejn na Liberecku. Přístupné bude muzeum od úterý. V republice je ojedinělé, řekl ČTK spolutvůrce expozice a bývalý velitel vojenské kynologické posádky na Grabštejně Marek Purmenský. "Myslím, že to bude zajímavé zpestření prohlídek hradu. To nikde jinde návštěvníci v republice neuvidí," řekl.

Armáda po II. světové válce hrad několik desetiletí obývala. Dodnes má svoje kynologické centrum v jeho sousedství, v takzvaném dolním zámku. Tam se také zhruba čtvrtstoletí veterinární muzeum nacházelo, přístupné ale bylo jen ojediněle při dnech otevřených dveří. Na hradě je expozice asi třikrát větší. "Je doplněná o předměty, které byly v depozitářích Vojenského historického ústavu," uvedla kastelánka hradu Iva Bártová.