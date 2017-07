Vedle monackého knížete Alberta II a bývalého rakouského prezidenta Heinze Fischera by měli na letošní 21. ročník mezinárodní konference Forum 2000 dorazit také ruský podnikatel a opoziční politik Michail Chodorkovskij nebo bývalý prezident ostrovního státu Maledivy Muhammad Našíd. ČTK o to informovali organizátoři konference. Hlavním tématem říjnových debat v Praze a dalších českých městech bude to, jak posílit demokracii v nejisté době. Pořadatelé už začátkem července informovali, že by do Česka měli dorazit Albert II, Fischer, saúdskoarabská aktivistka za práva žen Manal Šarífová nebo britský filozof a politolog Roger Scruton. Na programu bude několik desítek přednášek a diskusí. Konference je otevřená pro veřejnost, která má na akce přístup zdarma.