Na festivalu v K. Varech začaly výstavy s filmovou tematikou

Hned několik výstav s filmovou tematikou mohou vidět návštěvníci 53. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V sobotu byla zahájena v Galerii umění výstava Kameramani fotografují, v Becherově vile začne v neděli výstava Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu. A už od středy je k vidění výstava Festival také v Galerii umění.

Na výstavě se představí 23 autorů, kameramanů televizních i filmových. "Tematicky je to velmi pestré, od portrétů, přes krajiny až po koláže. Je to ukázka toho, že kameramani, coby filmoví fotografové, umí také exponovat jen jedno políčko," dodal Jícha. Hostem výstavy bude americká fotografka a kameramanka Lida Suchy. Narodila se v Americe do rodiny ukrajinských uprchlíků, z tohoto prostředí při tvorbě často čerpá inspiraci pro své portrétní kompozice.