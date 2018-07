Na festival Masters of Rock dorazí fanoušci z 38 zemí světa

Festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku letos přivítá fanoušky z 38 zemí světa. ČTK to řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Na hlavním pódiu se za čtyři dny představí více než 40 kapel. Hlavními lákadly 16. ročníku jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů jsou německá speed metalová legenda Helloween, spoluzakladatel kapely Kiss Gene Simmons, německo-rumunská power metalová skupina Powerwolf nebo zpěvák Udo Dirkschneider. Masters of Rock se koná od 12. do 15. července.

Svátek metalové a rockové hudby otevře ve čtvrtek 12. července v pravé poledne německá formace Diolegacy. Vrcholem prvního dne festivalu by měla být vystoupení německé folk metalové skupiny In Extremo a kapely Powerwolf, která ve Vizovicích živě představí zbrusu nové album a novou koncertní scénu.