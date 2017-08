Na metalový festival Brutal Assault, který v noci na neděli skončil v areálu pevnosti v Josefově na Náchodsku, dorazilo rekordních zhruba 20.000 fanoušků. Všechny vstupenky byly vyprodané několik dní před akcí, řekl ČTK Tomáš Fiala z týmu pořadatelů. "Spokojenost je velká, všechny zásadní kapely dorazily, nikde se netvořily fronty, takže jsme z hlediska organizátorů nejspokojenější co jsme kdy byli," řekl Fiala. Program narušila pouze páteční silná bouře, kvůli které pořadatelé na zhruba 20 minut z bezpečnostních důvodů přerušili program. "Epicentrum bouře nás o několik kilometrů minulo. Festivalový areál nebyl nijak poničený, částečně za to určitě vděčíme tomu, že jsme na území pevnosti, která vítr mohla zadržet," řekl Fiala. Podle pořadatelů je návštěvnost 20.000 lidí na hranici festivalového areálu, o stěhování však neuvažují. "My chceme nabízet kvalitní program a dělat festival v tomto areálu, protože nám to umožňuje dělat daleko zajímavější věci než na nějakém letišti," řekl Fiala.