Na dohodu o vedení Sněmovny zbývají tři pracovní dny

Poslední tři pracovní dny zbývají politickým stranám na dohodu o vedení Sněmovny, ustavující schůzi svolal šéf dolní komory z minulého volebního období Jan Hamáček na pondělí 20. listopadu. Zástupci hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš skládá menšinovou vládu, by se měli do konce týdne s představiteli ostatních stran domluvit na tom, které straně připadne vedení kterého výboru. Podporu nejen ANO nezískal návrh Pirátů, aby výbory připadly pouze opozičním stranám. Schůzek se nezúčastní Babiš kvůli cestě do regionů, dnes navštíví Ostravsko, ve středu Olomoucko.