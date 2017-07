Na Šumavě a v Jizerských horách v noci mrzlo, teploty pod nulou zaznamenalo deset stanic v republice. Největší mráz byl v lokalitě Kvilda-Perla na Šumavě, a to minus 3,4 stupně Celsia. Na šumavské Rokytské slati bylo minus 2,5 stupně Celsia. ČTK to řekl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák. "Mráz byl zejména v mrazových kotlinách, není to běžný terén. Velmi nízké teploty panovaly ale i jinde," řekl mluvčí. Na dalších pěti stanicích byly teploty do jednoho stupně Celsia, na velkých množstvích stanic bylo do pěti stupňů, dodal.