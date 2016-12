24-12-2016 16:48 | Zdeňka Kuchyňová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Speciální ruční vánoční razítko letos na Božím Daru dostalo 84.200 dopisů, což je zhruba 382 kilogramů pošty. Loni to bylo o téměř 2000 dopisů a devět kilogramů méně. ČTK o tom informoval Marek Smitka z božídarského infocentra. Razítkování Ježíškovy pošty začalo 1. prosince a skončilo dnes. Nejvzdálenější dopisy a pohlednice byly odeslány do Mexika, Brazílie, Kazachstánu, Kanady, na Nový Zéland nebo do Číny. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 16. prosince. Lidé své dopisy mohou celý rok posílat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky přímo na Božím Daru. Ofrankované se potom vracejí zpátky na udanou adresu. Příležitostné razítko má tradici od roku 1994.

Ve věku 93 let v jedné z pražských nemocnic zemřela herečka Luba Skořepová. ČTK to řekla její přítelkyně Helena Váňová. Emeritní členka Národního divadla během svého téměř sedmdesátiletého působení na české první scéně vytvořila na 160 rolí. Hrála po boku slavných herců a pod vedením věhlasných režisérů. Skořepová se narodila v Náchodě jako Libuše, ale odmalička byla pro každého Luba. Po absolvování pražské konzervatoře v roce 1945 začala hrát ve "zlaté kapličce". Desítky postav vytvořila i v televizních filmech či seriálech, z poslední doby například v seriálech Šípková Růženka, Náměstíčko, Náves, Příkopy či Cukrárna. Když v září 2013 slavila Skořepová devadesátiny, věnovala jí činohra reprízu Našich furiantů, kterou sledovala jako divák.

Ministr zemědělství a 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka přemýšlí o kandidatuře na předsedu KDU-ČSL. Rozhodne se během vánočních svátků, svojí případnou kandidaturu sdělí v lednu. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Předsedou lidovců je šest let vicepremiér Pavel Bělobrádek. Do čela KDU-ČSL se dostal v roce 2010 poté, co lidovci neuspěli ve volbách a opustili Poslaneckou sněmovnu. Pod jeho vedením se dokázali do dolní komory Parlamentu vrátit v roce 2013, což se předtím žádné ze stran, které ze Sněmovny vypadly, nepodařilo. Letos lidovci vyhráli senátní volby, když získali šest vlastních senátorů a další tři podporovali v rámci různých spojenectví.