06-01-2017 14:13 | Martina Bílá

Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, což bylo o 115 méně než v roce 2015. Počet usmrcených byl nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Policisté loni zaznamenali nárůst obětí nehod v nákladních autech, klesl naopak počet usmrcených řidičů osobních aut, motorkářů, cyklistů i chodců. Novinářům to řekli šéf dopravní policie Tomáš Lerch a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Počet usmrcených osob je podle Lercha stále vysoký. Upozornil, že podle cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nemělo v roce 2016 na silnicích zahynout více než 465 lidí, přitom jich bylo o 80 více.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

V celém Česku je plošná chřipková epidemie. Novinářům to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Podle něj nemocných chřipkou "raketově" přibylo a v současnosti je 1528 nemocných na 100.000 obyvatel. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové se nemocnost chřipkou v zemi zvýšila proti minulému týdnu o téměř 49 procent. Nemocných přibylo ve všech věkových skupinách a ve všech krajích, nejvíce jich je ale v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Na severu Moravy tento týden evidují pět závažných případů chřipky, z toho jedno úmrtí.

Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo ministerstvo školství. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje mohou být zkresleny subjektivním přístupem ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole. Může to tak zkreslit i posuzování trendů. Počty romských žáků s ohledem na program, podle kterého se vzdělávají, se zjišťovaly počtvrté. Podruhé byly zapojeny všechny školy. Používá se definice, podle níž je za Roma považován ten, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka tohoto etnika považuje okolí. Ředitelé nespojují údaje s konkrétními žáky, poskytují jen odhady za celou školu.