Na atletických závodech v Praze zemřel rozhodčí po zásahu koulí

Na atletických halových závodech v Praze na Strahově zemřel rozhodčí. Uvedl to web Aktuálně.cz. Staršího muže zasáhla při soutěži vrhačů do hrudníku šestikilogramová koule. "Byla to nešťastná náhoda," řekl serveru ředitel závodů Martin Svoboda. "Házel jeden z mladších závodníků, který se trefil svým pokusem ke kraji výseče, kde pan rozhodčí stál. Ten se ještě snažil na poslední chvíli uhnout, ale bohužel už to nestihl," dodal. Atleti i přítomná lékařka se pokoušeli muže oživit, použili i defibrilátor. Poté dorazili do haly záchranáři, po zhruba 50 minutách ale konstatovali smrt.