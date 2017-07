Zdravotní stav Češky zraněné předminulý týden při útoku na turisty v egyptském letovisku Hurgada se prudce zhoršil. Uvedlo to eské ministerstvo zahraničí s tím, že žena zůstává hospitalizována v nemocnici v Káhiře. Ještě v pondělí ráno přitom byla podle MZV žena v dobrém stavu a diskutovalo se o jejím převozu do České republiky. V nemocnici v Káhiře je u zraněné ženy její rodina, stejně jako zástupci českého velvyslanectví v Káhiře. Šestatřicetiletá Češka byla zraněna 14. července v Hurgadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži. Dvě německé turistky zabil a další turistky zranil, mezi nimi ženu z Česka, kterou zasáhl do nohy a do zad.