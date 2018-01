MZV: Pákistánský soud prodlouží vazbu Češce zadržené s heroinem

Pákistánský soud prodlouží vazbu Češce zadržené před dvěma týdny na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Ve věznici zatím zůstane do konce ledna, řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Dívka podle ní zůstává ve věznici v Láhauru. V úterý Valentová uvedla, že Češka se v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala. Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.