MZV: Mezi oběťmi ani zraněnými zemětřesení v Mexiku nejsou Češi

Mezi oběťmi ani zraněnými úterního zemětřesení v Mexiku prozatím nejsou žádní Češi. ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Český zastupitelský úřad komunikuje přímo s mexickým ministerstvem zahraničních věcí, které všem ambasádám zřídilo speciální linku. V systému DROZD mělo české ministerstvo registrováno v Mexiku zhruba 80 lidí. "Na konzulární linku se v této souvislosti nikdo z Čechů neobrátil, že by byli v krizové situaci nebo by potřebovali nějakou asistenci," uvedla mluvčí. V pořádku by podle ní mělo být i dalších zhruba 500 Čechů, kteří žijí v Mexiku dlouhodobě a které má registrované ambasáda. V oblasti Puebla na jihu Mexika, kde bylo epicentrum otřesů o síle 7,1 stupně, pracuje podle mluvčí údajně asi 30 Čechů, i ti jsou v pořádku.