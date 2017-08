MZV chce více Čechů v mezinárodních organizacích

Více českých občanů v mezinárodních organizacích si slibuje ministerstvo zahraničí od strategie, kterou příští týden předloží na jednání vlády šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). Česko je podle ministerstva v mezinárodních organizacích, jejichž je členem, dlouhodobě nedostatečně zastoupeno. Cílem strategie je poskytnout zájemcům o místa kvalitnější odbornou přípravu a lépe ji koordinovat. Ministerstvo očekává, že pokud vláda strategii schválí, na jejím plnění se začne pracovat ještě v tomto volebním období. Materiál počítá například se zřízením funkce vládního zmocněnce pro mezinárodní organizace. Navrhoval by ho ministr Zaorálek. Kandidát bude z řad státních zaměstnanců.

Úřad v návrhu strategie poukazuje na to, že podíl českých občanů mezi zaměstnanci jednotlivých organizací neodpovídá podílu České republiky na jejich rozpočtu. Příspěvky, které Česko odvádí, dosahují řádově miliard korun. Například v roce 2015 to bylo 3,53 miliardy korun. Jednou z nejvyšších položek za rok 2016 byl příspěvek do rozpočtu OSN.