Myslivci dnes budou jednat s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o povolení odstřelu divočáků na Zlínsku zasaženém africkým morem prasat. V regionu nesmějí myslivci divočáky lovit od druhé poloviny června, kdy se mor objevil. O povolení usiluje Českomoravská myslivecká jednota, kromě Jurečky se jednání na Zlínsku zúčastní i šéf Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Myslivci navrhují, aby byl v zamořené oblasti dovolen odstřel divočáků při individuálních lovech. Hromadně by se tam neměla lovit žádná zvěř. Žádají také, aby stát vytvořil nárazníkové pásmo, které by se táhlo od okresu Brno-venkov přes Olomoucko až k Frýdecko-Místecku. Tam by se dala prasata lovit pomocí technik, jež nejsou povolené, například s použitím umělého osvětlení. Vyplývá to z dokumentu, který myslivecká jednota ve středu zveřejnila na svém webu. Myslivci vycházejí ze zkušeností z Polska, kde se šíření viru povedlo v nárazníkové zóně zastavit.