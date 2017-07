Myslivci budou muset do soboty nainstalovat na Zlínsku pachové ohradníky, díky nimž by divočáci neměli vybíhat z území zamořeného africkým morem prasat. Státní veterinární správa to dnes oznámila v mimořádném veterinárním opatření na úřední desce. Pokud tak myslivci neudělají, hrozí jim pokuta do 50.000 korun pro fyzické osoby, do dvou milionů pro podnikající osoby nebo právnické osoby. Budou také muset doplňovat účinnou látku v ohradníku podle pokynů výrobce.

Počet pozitivně testovaných divočáků na africký mor prasat se od pondělka na Zlínsku zvýšil o 11 na 51 kusů. Veterináři celkem evidují 87 uhynulých divokých prasat, od úterka jich přibylo 11. Všechny nově potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Naopak u divočáků testovaných mimo toto území se nemoc neprokázala.