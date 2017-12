Muzeum ve Svratce vystaví historické vánoční dárky

Městské muzeum ve Svratce na Žďársku připravuje tradiční vánoční výstavu, která letos ponese název Co přinese ježíšek. Návštěvníci uvidí kolem dvou stovek nejoblíbenějších vánočních dárků pro děti, které se pod stromečky objevovaly od konce 19. století do 80. let 20. století. Lidé si také přečtou, jak na Vánoce vzpomínají známé osobnosti. ČTK to řekl vedoucí muzea Martin Mudroch. Výstava začne 26. prosince, potrvá do 30. prosince. Muzeum očekává tradičně několik stovek návštěvníků.

Městské muzeum ve Svratce uspořádá vánoční výstavu už popatnácté. Každoročně na ni přijdou stovky lidí. Výstavy se tematicky vždy alespoň okrajově dotýkají Vánoc. V minulých letech uspořádalo muzeum například výstavu betlémů, vánočních ozdob, hraček nebo formiček a vykrajovaček, které byly tradičním výrobkem svratecké firmy Mars. Návštěvnicky nejúspěšnější byla výstava v roce 2013 věnovaná čokoládovým dobrotám.