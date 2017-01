Zprávy Muzeum v Liberci nechalo barokní lustr změnit na funkční exponát

27-01-2017 13:18 | Martina Bílá

Ve funkční exponát se proměnil barokní lustr, který byl více než 100 let ukrytý na půdě Severočeského muzea v Liberci. Renovaci provedla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově. Lustr by se měl stát v muzeu jedním z páteřních exponátů nové expozice barokního umění, která vznikne v rámci velké rekonstrukce muzea. ČTK to řekl ředitel muzea Jiří Křížek. Modernizace za téměř 100 milionů korun začne příští rok na jaře a potrvá zhruba rok a půl. Lustr získalo muzeum v roce 1904 pro výstavu o historii skla, kterou tehdy připravil Edmund Pazaurek. Lustr pro výstavu zapůjčil František hrabě Clam-Gallas a poté ho nechal muzeu darem. Podle ředitele školy Pavla Kopřivy je to barokní lustr prácheňského typu z druhé poloviny 18. století vytvořený ve firmě Elias Palme v Kamenickém Šenově.

Sobotka: Vláda má na centrum proti hrozbám jiný názor než Zeman 27-01-2017 18:04 | Martina Bílá Vláda má na Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) jiný názor než prezident Miloš Zeman. Nemůže si dovolit ignorovat bezpečnostní hrozby, které reálně existují, řekl novinářům po návštěvě CTHH na ministerstvu vnitra premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zopakoval, že cílem nového útvaru není cenzura informací.



Nový odbor je součástí Centra boje proti terorismu, které na začátku letošního roku vzniklo v reakci na teroristické útoky v Evropě. Zjištění by měl předávat policii, armádě a tajným službám. Jedna z částí odboru se specializuje na odhalování dezinformací z otevřených zdrojů (včetně sociálních sítí) a jejich vyvracení.

Kvůli poruše topení budou evakuováni pacienti z nemocnice IKEM 27-01-2017 18:04 | Martina Bílá V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nastala havárie topení. V potrubí, které do nemocnice přivádí teplo, se objevila trhlina. Dodávky tepla zatím pokračují. Asi 100 pacientů bude v pondělí ráno rozvezeno do ostatních pražských nemocnic. Pro ty, kteří v nemocnici zůstanou, budou připravena přenosná topidla. Novinářům to dnes řekl ředitel IKEM Aleš Herman.

Autentický záznam Dvořákovy Rusalky míří do New Yorku 27-01-2017 18:03 | Martina Bílá Jediný autentický notový záznam opery Rusalka Antonína Dvořáka poprvé opustí Českou republiku a vydá se na cestu do Spojených států. Výstava v Českém národním domě v New Yorku, kam dílo zamíří, začne 2. února a potrvá tři týdny. Na svém webu o tom informuje Národní muzeum.

Smogová situace zůstává už jen v Olomouckém kraji a na Ostravsku 27-01-2017 18:02 | Martina Bílá Kvalita ovzduší v České republice se zlepšila. Smogová situace zůstává už jen v Olomouckém kraji a v ostravsko-karvinské aglomeraci, kde navíc kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu platí signál regulace. Výstrahu před smogem dnes odvolali meteorologové na Třinecku, v Ústeckém i Zlínském kraji. Od minulého týdnu trápil smog většinu republiky, ke špatnému ovzduší přispěla inverze a bezvětří. Situací se zabývali nejen odborníci a komunální politici, ale i vláda a premiér.

MPSV by chtělo zákon o sociálním bydlení vládě dát do konce ledna 27-01-2017 15:03 | Martina Bílá Návrh zákona o sociálním bydlení by měla legislativní rada vlády dostat k posouzení v příštích dnech. Ministerstvo práce by jí ho chtělo poslat do konce měsíce. ČTK to řekla ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Věří, že se pak vládě podaří normu rychle projednat a do voleb prosadit. Podle návrhu by sociální byty měl přidělovat Státní fond rozvoje bydlení, obce by sociální bydlení měly dobrovolně. Iniciativa Mít svůj domov vyzvala kabinet, aby zákon schválil do konce ledna, jinak se prý už do voleb přijmout nestihne.

Čeští vojáci dostali ocenění za působení v zahraničních misích 27-01-2017 14:44 | Martina Bílá Čeští vojáci dostali ocenění za působení v zahraničních misích. Většina z nich působila v Afghánistánu, zpět do České republiky se vrátili také pozorovatelé OSN z Konga a Kosova. Medaile dostalo téměř 50 vojáků. Při slavnostním nástupu také vojáci působící v Afghánistánu předali výtěžek sbírky na pomoc vážně nemocnému desetiletému Honzíkovi Čapkovi.

Na Mostecku začaly opakované senátní volby 27-01-2017 14:28 | Martina Bílá Na Mostecku se ve 14:00 otevřelo několik desítek volebních místností. Lidé v opakovaném hlasování vybírají svého zástupce do Senátu. Kandiduje devět lidí, včetně lékařky Aleny Dernerové, která senátní mandát v tomto obvodu obhajuje. První kolo skončí v sobotu ve 14:00. O opakování voleb rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS), který podzimní volby, v nichž Dernerová vyhrála, označil za neplatné. K urnám může přijít zhruba 90.000 oprávněných voličů.

Kriminalita v Praze byla loni nejnižší od roku 1991 27-01-2017 14:28 | Martina Bílá Pražská policie loni řešila 56.432 trestných činů, což bylo o 12 procent méně než v roce 2015. Kriminalita v hlavním městě byla nejnižší od roku 1991. Policie podobně jako v předchozích letech objasnila čtvrtinu trestných činů. Novinářům to řekl náměstek ředitele pražské policie Ivan Smékal. Mezi trestnými činy tradičně převažovaly kapesní krádeže, následovaly krádeže věcí z aut. Vražd se stalo 20, tedy o čtyři méně než předloni. Neobjasněné zatím zůstávají tři. Kriminalita v hlavním městě klesá od roku 2002. Výjimkou byl rok 2013, kdy však sehrála zásadní roli amnestie bývalého prezidenta Václava Klause.

Lidé se loučili s Naděždou Kavalírovou 27-01-2017 14:27 | Martina Bílá Desítky přátel a zástupců společenského života se ve Strahovském klášteře rozloučily s dlouholetou předsedkyní Konfederace politických vězňů Naděždou Kavalírovou. Kardinál Dominik Duka, který vedl smuteční mši, ji označil za hlas těch, kdo trpěli a položili život za komunistického režimu. Kavalírová zemřela před týdnem v nemocnici v Pardubicích ve věku 93 let. Na pohřeb dorazili mimo jiné ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a náčelník generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář. Duka v klášteře přivítal také bývalé politické vězně, tedy "muže určené k likvidaci". Řekl, že Kavalírová patřila mezi ně a že zasvětila svůj život službě lásce, pravdě a svobodě.