Muzeum nožířské tradice se přestěhovalo do centra Mikulášovic na Děčínsku. Mezi desítkami nožů jsou k vidění i rarity jako například 60 centimetrů velká rybička. Zájem má instituce o nálezy z půd. Muzeum bylo dosud v areálu historického závodu Mikov na okraji města. "Umístěním muzea do nových prostor vycházíme vstříc přání návštěvníků, kteří volali po jeho lepší dostupnosti a prodloužení otevírací doby i do odpoledních hodin, o víkendech a svátcích," řekl ČTK ředitel Mikova Karel Ježek. Otvírací nožík v podobě ryby se stal symbolem firmy, kde se jich za více než 220 let historie vyrobily statisíce.