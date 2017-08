V pražském Muzeu Kampa se zastavila putovní výstava, která představí oblíbené dámské boty návrháře Manolo Blahnika. Boty, které mnohé ženy znají z filmu a televize, kde je nosí či po nich touží hrdinky reálné či smyšlené, si budou moci zájemci prohlížet od pátku do 12. listopadu. Kromě samotných lodiček, střevíčků a sandálů uvidí také autorovy návrhy a mohou se dozvědět, jak kultovně vnímané boty vznikají. "Je tu počasí jak na Sicílii," zahájil Blahnik tiskovou konferenci na sluncem zalitém dvoře Muzea Kampa, kam spolu s novináři přišlo několik desítek milovníků módních trendů. V Česku chtějí zdejší spolupořadatelé výstavy The Art of Shoes Blahnika představit také jako slavného českého emigranta. Blahnik vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale má české kořeny. Jeho otec byl českým občanem, žil a pracoval před druhou světovou válkou jako lékárník nedaleko pražské Kampy.