Muzeum automobilů ve Strnadicích zpřístupní nové expozice

Muzeum automobilů ve Strnadicích na Benešovsku, zaměřené na poválečné vozy především ze zemí někdejšího východního bloku, zpřístupní nové expozice. Návštěvníci si budou moci prohlédnout sbírku užitkových strojů a expozici zaměřenou na policejní vozidla. Takzvané RetroAutoMuzeum vstupuje do čtvrté sezony, návštěvníkům se letos otevře 14. dubna, řekl ČTK majitel Libor Kucharski. Celkově už sbírka zahrnuje přes 150 vozů. Návštěvníci si mohou připomenout, v jakých autech lidé z někdejších socialistických zemí jezdili od roku 1948 až do 90. let. Sbírka neopomíjí ani kontext doby. Na informačních panelech se návštěvník například dozví, kolik který vůz stál a další zajímavosti. V muzeu jsou kromě aut vyráběných v zemích východního bloku i vysněné západní vozy prodávané v síti obchodů Tuzex, například auta značek Renault nebo Simca.