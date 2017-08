Mužem roku se stal Matyáš Hložek, syn zpěváka Hložka

Vítězem soutěže Muž roku 2017 se v Náchodě stal třiadvacetiletý osobní trenér Matyáš Hložek z Prahy, který je synem zpěváka Stanislava Hložka. Od poroty dostal nejvíc hlasů. Do letošního 18. ročníku soutěže se přihlásilo 784 uchazečů. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 20 do 29 let z celé České republiky. Na druhém místě skončil šestadvacetiletý trenér fitness Roman Hein z Prahy, třetí byl dvacetiletý student Mikuláš Fock z Prahy. Soutěžního večera se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International čtyřiadvacetiletý Paul Iskandar z Libanonu.