Muž v domažlickém azylovém domě zranil 2 policisty a zastřelil se

Psychiatrický pacient postřelil v azylovém domě v Domažlicích dva policisty služební zbraní jednoho z nich a pak se zastřelil ranou do hlavy. Policisté nejsou v ohrožení života, věcí se zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Jiří Lodr, Ředitel Diecézní charity Plzeň, pod niž azylový dům patří, uvedl, že donedávna bezproblémový pacient byl klientem domova přes rok. Dnes měl být po zhoršení stavu převezen k hospitalizaci. Čtyřiatřicetiletý pacient odmítl nastoupit do sanitky. Záchranáři si přizvali k asistenci policejní hlídku, aby jej mohli převézt do nemocnice. "Při příjezdu na místo policisté zjistili, že muž utekl od záchranářů do domu, a proto jej následovali. Nyní musíme objasnit, jak se vše stalo," řekla policejní mluvčí Martina Korandová. Postřelení policisty ve službě je v České republice poměrně výjimečné.