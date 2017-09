Muž spadl z Karlova mostu do Vltavy, oživili ho cestující z lodi

Zhruba šedesátiletý muž spadl z Karlova mostu do Vltavy. Skočili pro něj dva cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali. Muž skončil ve vážném stavu v Ústřední vojenské nemocnici, řekla ČTK mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Policie podle mluvčího Tomáše Hulana zatím neví, za jakých okolností muž do vody spadl.