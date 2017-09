Muž, který se angažuje kolem tábora v Letech, dostal ocenění

Předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička dostal ocenění Artis Bohemiae Amicis za dlouholeté aktivity spojené s táborem v Letech u Písku. Růžičkovi ocenění předal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který řekl, že i díky Růžičkovi se o této části československých dějin začalo mluvit.

Na místě koncentračního tábora v Letech, kde byli za druhé světové války byli internováni Romové z Protektorátu Čechy a Morava, stojí od 70. let minulého století vepřín. O jeho odkupu a zbourání se mluví již více než 20 let, k odstranění vepřína vyzval Česko i Evropský parlament. Letos vláda schválila odkup. Smlouvu chce stát uzavřít s vlastníkem vepřína v nejbližší době, peníze by šly z rozpočtu na rok 2018. Herman dnes řekl, že smlouva bude podepsaná ještě před volbami. Poté vláda zveřejní cenu i další podrobnosti smlouvy.