Devět let připravoval režisér, scenárista a producent David Mrnka celovečerní film o Miladě Horákové, kterou komunisté po vykonstruovaném procesu v roce 1950 popravili a stala se symbolem boje za svobodu. Snímek začal točit loni v listopadu, do titulní role obsadil izraelsko-americkou herečku Ayelet Zurerovou (Mnichov, Muž z oceli, Andělé a démoni, Daredevil, Ben-Hur). Ve snímku Milada, jehož premiéra bude 31. října, se objeví také Aňa Geislerová v roli soudkyně Ludmily Brožové, manžela titulní hrdinky ztvárnil Američan Robert Gant. Podkladem ke scénáři Mrnkovi byly materiály, které mu poskytla Horákové dcera Jana Kánská, na scénáři spolupracovalo několik odborných poradců. David Mrnka žiije v USA. Česko opustil po maturitě, v Austrálii vystudoval film a za prací se přesunul do zákulisí amerických filmů a televizí. Produkoval zprávy pro televize CNN, BBC a podílel se na přípravách pořadu Larry King Live.