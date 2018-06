Moučková: Slet sokolů připomene výročí vzniku Československa

Letošní 16. všesokolský slet na začátku července připomene 100 let od založení Československa. Nabídne dva různě sestavené programy s celkem 13 hromadnými tělocvičnými skladbami. Na stadionu v pražském Edenu se jich zúčastní zhruba 15.000 cvičenců, což je o několik tisíc víc než na předchozím sletu před šesti lety. Kromě toho se bude konat také řada kulturních a společenských akcí. Slet začne v neděli 1. července slavnostním průvodem centrem Prahy a potrvá do pátku 6. července. ČTK to řekla starostka České obce sokolské (ČOS) Hana Moučková. Na slet se zatím přihlásilo také 1500 zahraničních účastníků, kteří se většinou zapojí i do hromadných cvičení. Přijedou například z Ameriky, Švýcarska, Kanady či Rakouska. Menší skupiny přiletí třeba i z Brazílie či Austrálie.

Členská základna Sokola v posledních letech stále více mládne. V současnosti má tato organizace zhruba 160.000 členů. Jejich celkový počet sice za posledních deset let poklesl přibližně o 20.000, přibývá mezi nimi ale dětí a mládeže. Zatímco v roce 2008 bylo v Sokolu kolem 63.000 žáků a dorostenců, teď je jich asi o 11.000 víc. Vyplývá to ze statistik České obce sokolské (ČOS). Podle starostky ČOS Hany Moučkové jsou dvě třetiny členů Sokola děti a mládež do 26 let. Sokol stále patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku. Nabízí asi 80 sportovních odvětví.